Erzurum'da umreye gitmek için ineğini satan Nazmiye Nine’ye müjdeli haber geldi Nazmiye Yavuz'un umreye gitmek için ineğini satmak zorunda kalmış ve ineğiyle vedalaşırken duygu dolu anlar yaşanmıştı. Olayın ardından MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Nazmiye Nine ve torununu umreye gönderme sözü verdi.

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İHA

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde yaşayan ve umreye gitmek için yıllardır beslediği ineğini satmak zorunda kalan Nazmiye Yavuz’un vedası izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Yaşlı kadının ineğiyle vedalaştığı o anlar torunu tarafından videoya alınırken "Sütlerini yedik, helal et kızım” diyerek ağladığı ve vedalaştığı anlar tüm Türkiye’nin yüreğine dokunmuştu.

Torunuyla birlikte umreye gönderecekler

O videodan sonra harekete geçen Erzurum MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Nazmiye Yavuz’u görüntülü arayarak hem kendisini hem de torununu umreye gönderme sözü verdi.

Yurdagül, videoyu internette gördüğünü ve duygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

Genel Başkanımızın Başdanışmanı Eyup Yıldız bizlere ulaştı. Bizde hem ninemizi hem de torununu umreye gönderelim dedik. Hem ineğini satmaya gerek kalmasın istedik. Bizlerde senin birer evladınız, bir hayıra vesile olmak isteriz. Torununla iletişime geçip sizleri umreye yollayalım, geldiğinde de seni ziyarete gelelim.

"Torunum beni çekip atmış"

Yurdagül’ün müjdeli haberiyle duygulanan Nazmiye Nine, herkese umreden dua edeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

Torunum beni çekip atmış benim hiç haberim yok. Duygulanmıştım orada, öyle konuştum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere de bol bol dua edeceğim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)