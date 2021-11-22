Erzurum'daki depremzede Hira, kedilerini besliyor

Depremde ahırları yıkılan 4 yaşındaki minik Hira, Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği kedileriyle paylaştı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi’nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu.

KEDİ VE YAVRULARI DIŞARIDA KALDI

Depremde Topçu köyünde oturan Kırmacı ailesinin de ahırları yıkıldı. Ahırda kalan kedi ve 2 yavrusu dışarıda kaldı.

HİÇ YALNIZ BIKRAKMIYOR

Esengül- Mehmet Kırmacı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hira Kırmacı, kedileri yalnız bırakmıyor.

Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği onlarla paylaşan Hira, kedileri çok sevdiğini söyledi.

"AMCALARIN BANA VERDİĞİ YİYECEĞİ KEDİLERE GETİRİYORUM"

Hira Kırmacı, "Depremde çok korktum. Ahır yıkılınca kedilerim öldü diye çok üzüldüm ama onları görünce çok sevindim. Köyde, amcaların bana verdiği yiyeceği ben de onlara getirip veriyorum. Çünkü ben onların ablasıyım. Onları çok seviyorum" dedi.





















