Erzurum'daki yangın 2 ev, 5 ahır ve 1 kileri kül etti

Erzurum'daki yangın 2 ev, 5 ahır ve 1 kileri kül etti

Uzundere ilçesindeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerine, vatandaşlar kovalarla su taşıyarak destekte bulundu.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde meydana gelen yangın etrafa tehlike saçtı.

Muratefendi Mahallesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalledeki bir evde yangın çıktı.

Erzurum'daki yangın 2 ev, 5 ahır ve 1 kileri kül etti VİDEO

KOVALARLA SU TAŞINDI

Alevler kısa sürede evin etrafındaki ahırlara ve diğer evlere sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken vatandaşlar ise kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev, 5 ahır, 1 kiler ve bir çok ot ve saman yığını ise kül oldu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.