Erzurum'dan deprem bölgesine 150 ton odun gönderildi Oltu'da çalışan orman işletmesi çalışanları, deprem bölgesine 10 tır dolusu yaklaşık 150 ton yakacak odun gönderdi.

Kahramanmaraş depreminden sonra milyonlarca depremzede evlerinden oldu.

Çadır veya konteyner kentlere yerleşen depremzedelerin en önemli ihtiyaçlarından biri de yakacak odun.

Bu soğuk günlerde ihtiyacı karşılamak için Erzurum harekete geçti.

150 ton odun gönderildi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentlerin yakacak ihtiyacı için depolarda bulunan ağaçları topladı. Kuruma ait alanda biriktirilen yaklaşık 150 ton odun, vinçlerle 10 tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, "Depremzedelerimizin yanında olduğumuzu göstermek için deprem bölgesindeki insanımızın ısınma problemini çözmek amacı odun gönderiyoruz." dedi.