Milletvekili İbrahim Aydemir'in ziyaret ettiği nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine içten dua etti.

Erzurum'da yaşayan 105 yaşındaki nine Yaldız Elagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dua etti.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ziyaret ettiği Yaldız Nine'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel selamlarını iletti.

Milletvekili Aydemir’e memnuniyetini dile getiren Yaldız Nine, yaptığı dua ile bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisini ve muhabbetini gösterirken diğer yandan da herkesi duygulandırdı.

"Hızır yoldaşı, mevlam arkadaşı olsun"

Çoluk-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek hemen her kesimden sıklıkla dua alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yaldız Nine'nin yaptığı dua şöyle:

“Yerde karıncalar, havada kuşlar, mağripler, meşripler, ehl-i dinler, ehl-i İslamlar, gaziler, şehitler, müridler, evliyalar, enbiyalar, bütün mahlukatlar Tayyip’e yardım etsin. Hızır yoldaşı olsun. Mevlam arkadaşı olsun, hangi dağdan aşarsa yolu açık olsun.





"Ona bir daha kazandırsın, iki de kazandırsın"

Allah hepinize mutlu günler versin, ona da bir daha kazandırsın, iki de kazandırsın. Allah oğlunu, uşağını gazadan beladan, şeytan şerrinden, esvaplı şerrinden, münafık şerrinden emin ede. Allah kötü insanların şerrinden emin ede”.

Erzurumlu 105 yaşındaki nineden Cumhurbaşkanı'na duygu yüklü dua VİDEO

Nineden '105 değil, 100' latifesi

İHA'nın haberine göre, duadan sonra Milletvekili Aydemir, Yaldız Nine'yi orada bulunanlara tanıtırken, “Ablamız 105 yaşında, belki daha fazla...” derken, Yaldız Nine'nin sözü kesip “100, 100” diye uyarıda bulunması etraftaki herkese tebessüm ettirdi.



