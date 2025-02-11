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Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, günlerdir İstanbul için kar uyarısında bulunuyor..

Uzun süredir kara hasret kalan İstanbullu, geçtiğimiz hafta kar yağışını izledi anca kar sevinci kısa sürdü..

Bunun üzerine yeniden karı görüp göremeyeceğini merak eden İstanbullu, bu sabah bir kez daha kara uyandı..

Kara hazırlıksız yakalanan Megakent'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle adeta hayat durdu.

Meteoroloji tarafından kar yağışının bu gece ve yarın da etkili olacağı belirtildi.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, okulların tatil edildiğini duyurdu..

İstanbullu öğrenciler sevinirken, bu durum çetin kışların yaşandığı illerde tepkiye neden oldu..

ERZURUM'DA OKULLAR NEDEN TATİL DEĞİL TEPKİSİ

Tepkilerden bir tanesi dikkat çekti.

Erzurum'da bir anne, kar ve buzlu yolda çocuğunu okula götürürken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı..

"MİLLETİN ÇOCUĞU ÇOCUK DA BİZİMKİLER KUTUP AYISI MI"

İstanbul'da okullar tatil edilirken Erzurum'da neden tatil olmadığını ironik ifadelerle dile getirdi:

Milletin çocuğu çocuk da, bizimkiler kutup ayısı mı?