Erzurumlu dönerci fenomen Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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DHA

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında TikTok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret ederek tepki çeken ifadelerde bulundu.

"Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları"

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Gözaltına alındı

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Atmaca’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)