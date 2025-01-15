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AA & Ensonhaber

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve diğer aile üyelerinin sahip olduğu, değeri milyon dolarlarla ölçülen lüks otomobilleri gün yüzüne çıkardı.

YIKIMIN ORTASINDA GÖZ KAMAŞTIRAN ZENGİNLİK

Suriye halkı, iç savaşın yol açtığı ağır yıkım ve ekonomik krizle boğuşurken, Esad Ailesi'nin inanılmaz bir lüks içinde yaşadığı gözler önüne serildi. Ferrari F50, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT ve Mercedes-AMG gibi birbirinden pahalı araçlarla dolu garaj, adeta bir zenginlik anıtı gibi görünüyor.

GARAJ MI GALERİ Mİ

Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ait garaj, lüks ve nadir araçların sergilendiği bir galeri havası taşıyor. Burada klasik otomobillerden yüksek performanslı spor araçlara, hatta geleceğin teknolojisi elektrikli modellere kadar pek çok eşsiz araç yer alıyor.

NADİR MODELLER, DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

Esad ailesinin koleksiyonundaki araçlardan Ferrari F50, otomobil tutkunlarının ve koleksiyonerlerin hayallerini süsleyen, sınırlı sayıda üretilmiş bir şaheser. Bu ikonik modelin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon doları buluyor. Benzer şekilde, Ferrari F12 Berlinetta da 2 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

Lamborghini Murcielago ise sınırlı üretimi ve astronomik fiyatıyla öne çıkıyor. Bu İtalyan spor otomobil, yaklaşık 1 milyon dolarlık ortalama satış fiyatıyla koleksiyoncuların gözdesi.

Garajdaki bir diğer dikkat çekici model, İngiliz otomobil devi Aston Martin’in ürettiği lüks araçlardan biri. Modellerine göre fiyatı 1,5 milyon dolara kadar ulaşan bu araç, zarafeti ve gücü bir arada sunuyor.

Bentley marka araçlar da garajda boy gösteriyor. Bu prestijli otomobillerin en sade modelleri bile 320 bin dolardan başlıyor. Mercedes-AMG G 63 SUV ise 186 bin dolarlık fiyatıyla, garajın en dikkat çeken SUV modellerinden biri.

ELEKTRİKLİ LÜKS: CADILLAC ESCALADE

Suriye’nin yıllarca süren iç savaşta aldığı ağır darbeler ve uluslararası yaptırımlara rağmen, Esad Ailesi'nin garajında elektrikli bir lüks araç da yer alıyor. Cadillac’ın yeni nesil elektrikli modeli Escalade, 170 bin dolarlık satış fiyatıyla bu garajın modern dokunuşlarından biri.

YOKSULLUĞUN GÖLGESİNDE GÖZ KAMAŞTIRAN ARAÇLAR

Suriye halkı, savaşın yıkıcı etkileri ve ekonomik çöküşle mücadele ederken, Esad Ailesi'nin sahip olduğu bu ihtişamlı araç koleksiyonu, ülkedeki eşitsizliği çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.