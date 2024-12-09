Esad rejimi çöktü! Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

İHA

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında çıkan çatışmalarda son olarak Şam alındı ve Esad rejiminin düştüğü açıklandı.

BİLANÇO AÇIKLANDI

Sıcak çatışmada hayatını kaybedenlerin de bilançosu açıklandı.

EN AZ 910 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de muhalif gruplar ve Esad rejimi arasında 27 Kasım’da başlayan çatışmalarda 910 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin 138’inin sivil, 380’nin Suriye rejim ordusu askeri veya müttefik savaşçısı, 392’sinin muhalif gruplara bağlı askerler olduğunu aktardı.

Rejim ve muhalifler arasında gerçekleşen sıcak çatışmalarda yüzlerce asker ve savaşçının da yaralandığı aktarıldı.