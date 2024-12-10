Esad rejimi hapishanelerinde 21 yıl: Türk vatandaşı Mehmet Ertürk ülkesine döndü

İHA

Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle 61 yıllık Baas diktatörlüğünün zulmüne dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor

O büyük zulme uğrayanlar arasında Türk vatandaşları da var.

21 YILLIK REJİM ESARETİ

21 yıl önce kaçakçılık yaptığı için Esad rejiminin polisleri tarafından yakalanan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk rejim hapishanelerinde tutsak kaldı.

Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu.

Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.

DUYGUSAL KARŞILAMA

Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"ÖLSEM DE GÖZÜM AÇIK GİTMEM"

Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ertürk, “Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm. Ben orada öleceğimi düşünüyordum. Önce kadınların sesi geldi. Biz de bizi öldüreceklerini zannettik.

Sonra muhalifler geldi ve bize çıkın dediler. Biz de sorduk. Onlar da Esad'ın kaçtığını söyledi. Daha sonra sevinç gösterileri başladı. Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim” dedi.