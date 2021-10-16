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    Esad rejimi İdlib'i vurdu: 3 sivil öldü

    Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 16:44
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    Esad rejimi İdlib'i vurdu: 3 sivil öldü

    Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine topçu saldırısı gerçekleştirdi.

    Yerel kaynaklar, Türkiye sınırına yakın Sarmada'da yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını duyurdu.

    EVLER ENKAZA DÖNDÜ

    Saldırıda çok sayıda ev de hasar gördü.

    Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

    Esad rejimi İdlib'i vurdu VİDEO

    Esad rejimi İdlib i vurdu: 3 sivil öldü #1

    Esad rejimi İdlib i vurdu: 3 sivil öldü #2

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