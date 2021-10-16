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- Esad rejimi İdlib'i vurdu: 3 sivil öldü
Esad rejimi İdlib'i vurdu: 3 sivil öldü
Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
- İHA
- 16.10.2021 - 16:43
- Güncelleme : 16.10.2021 - 16:44
Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine topçu saldırısı gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklar, Türkiye sınırına yakın Sarmada'da yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını duyurdu.
EVLER ENKAZA DÖNDÜ
Saldırıda çok sayıda ev de hasar gördü.
Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
Esad rejimi İdlib'i vurdu VİDEO