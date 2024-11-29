Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı

AA

Suriye'de, öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi.

3 GÜNDE 70 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.