Vladimir Putin ile yakın ilişkisi bilinen Esad, Ukrayna'da savaşmak için gönüllü oldukları belirtilen askerlerinin videosunu Savunma Bakanlığı'nın televizyonundan yayınladı.

Dünya'nın gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında.

16. gününde tüm şiddetiyle devam eden savaşta artık sokak çatışmalarına hazırlık yapılıyor.

Savaşın başında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin farkı ülke vatandaşlarını savaşmak için Ukrayna'ya kabul edeceklerini açıklamıştı.

PUTİN GÖNÜLLÜLERE ONAY VERDİ

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna'ya karşı mücadele etmek isteyen gönüllülerin savaşmasına izin vereceklerini söyledi.

Putin, "Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz." dedi.

Esad rejimi Ukrayna'da savaşacak gönüllü askerlerin videosunu paylaştı VİDEO



RUS BAYRAKLI SURİYE ASKERLERİ

Bu gelişmenin ardından Rusya ile yakın ilişkileri olan Suriye'deki Beşşar Esad rejimi, Savunma Bakanlığı'nın televizyonundan bir video servis etti.

Videoda Rusya'da savaşmak çin hazır oldukları ifade edilen Suriye askerleri yer aldı. Askerlerin Putin ve Esad posterleri, Suriye ve Rusya bayrakları eşliğinde sloganlar attığı görüldü.

"16 BİN BAŞVURU VAR"

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Orta Doğu'daki gönüllülerden 16.000 başvuru aldıklarını açıkladı.