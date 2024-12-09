Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam
AA

Suriye'de 27 Kasım'da yeniden alevlenen 13 yıllık iç savaş, sona erdi.

Rejim karşıtı muhalif güçler geçtiğimiz gün Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Bass rejimini çökertti.

Esad, muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından ülkesinden kaçtı ve Rusya'dan sığınma talep etti.

Esad ve aile üyelerine sığınma talebini de Rusya Devlet Başkanı Putin verdi.

Esad'ın ayrılması ve muhaliflerin kontrolünün ardından Şam'da günlük hayat hız kesmeden sürüyor.

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CADDELERDE TRAFİK POLİSLERİ GÖREVE BAŞLADI

Suriye'nin başkenti Şam'daki Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad Ailesi döneminin sona ermesinin ardından günlük hayatlarına devam ediyor.

Günlük hayatın normale döndüğü Şam'da, trafik polisleri de caddelerde görev yapmaya başladı.

DÖNÜŞ SÜRÜYOR

Şam'da muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından iç savaş nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerine giden Suriyeli vatandaşların da dönüşü sürüyor.

Şam girişinde sabah saatlerinde yoğun bir trafik olduğu gözlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Adile Topçu
Editor