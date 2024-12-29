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Haber Merkezi

Suriye'de muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile Şam'ın ele geçirilmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de yeni bir döneme geçiş yapıldı...

Suriye halkı yaşanan vahşetler sonrası yaralarını sarmaya devam ederken ortaya duygulandıran ve dikkat çeken görüntüler de çıkıyor.

Bu kapsamda Devrik Esed rejiminin eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Lazkiye’de Hatay'ı işaret ederek çektiği görüntüler sonrası aynı yerde Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker tarafından çekilen video çok konuşuldu.

HATAY'A GÖZ DİKMİŞTİ

2018 yılında Devrik Esed rejiminin eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim’e ait olan görüntüler tepki çekmişti.

Skandal görüntülerde, Muallim’in Lazkiye’de Hatay'ı işaret ederek "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız” dediği duyuluyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN TÜRK BAYRAKLI MESAJ

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye Milli Ordusu mensubu aynı yerden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker Türk bayrağı açtı.

Suriye Milli Ordusu askeri o anlarda Türkçe konuşarak şu ifadelerde bulundu:

Aynı yerde oturduk, Suriye'yi de aldık.



Türk bayrağını da astık.

BEĞENİ YORUMLARI

Yapılan paylaşımlar sonrası birçok kullanıcıdan beğeni yorumu yapıldı.

Yorumlarda "Türk Bayrağının Lazkiye'de Türkiye'yi tehdit ettiği aynı noktadan kaldırıldığını gören Muallim, mezarında ters dönmüştür." şeklinde ifadelere yer verildi.