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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi dün itibarıyla sona erdi.

Muhalif güçlerin ilerleyişi sonrası Şam kontrol altına alındı ve Beşar Esad ülkeden kaçtı.

Hal böyle olunca muhalif güçler, Şam'da ve ele geçirdikleri diğer şehirlerde rejimle özdeşleşmiş hapishanelerin kapılarını açarak uzun yıllardır haber alınamayan siyasi mahkumları serbest bıraktı.

İNSAN MEZBAHASI OLARAK DA ADLANDIRILIYORDU: YER ALTI KATLARI ORTAYA ÇIKTI

O hapishanelerden biri de Esad rejiminin insanları hapsettiği Sednaya Cezaevi oldu.

Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin sivil halka uyguladığı işkencelerin merkezi olarak biliniyor ve "İnsan mezbahası" olarak da adlandırılıyor.

Hapishanenin yer altının metrelerce altına uzanan 7 kattan oluştuğu ve bu katlar arasının betonla kapatıldığı biliniyor.

BİNLERCE MAHKUM ÇIKARILDI: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriyeli muhalifler, hapishanenin yeraltı bölümünde rejim tarafından işkenceye maruz kalan binlerce mahkumu çıkardı.

Katlarda hala binlerce kişinin bulunduğu ve ikinci katın açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yine mahkumların Sednaya Hapishanesi'nin yer altı bölümündeki yedi katmanda susuz ve yiyeceksiz bir şekilde yaşamaya çalıştığı ve rejim güçlerinin katmanların girişlerini betonla kapatarak yeraltı bölmelerine ulaşmayı imkansız hale getirmeye çalıştığı belirtildi.

Hapishanede hala çok sayıda mahkumun yardım beklediği söylendi.

27 KASIM'DA ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

BAAS PARTİSİ'NİN 61 YILLIK İKTİDARI SONA ERDİ

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Böylece Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı sona ermişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.