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Haber Merkezi

Dünya, kasım ve aralık aylarında tarihi bir vakaya şahitlik etti.

13 yıl süren bir özgürlük mücadelesi neredeyse canlı yayınlarda zafere ulaştı.

İdlib'ten 27 Kasım'da yürüyüşe geçen muhalifler sırasıyla Halep, Hama, Humus ve nihayetinde Şam'a ulaşıp, 61 yıllık zalim Baas rejimini yıkarak yönetimi ele aldı.

RUSYA'YA KAÇARKEN FOTOĞRAFLARINI GERİDE BIRAKTI

Hafız Esad ile başlayan, yıllarca halka zulmeden, oğul Beşar Esad ile devam eden ve 13 yıl boyunca iç savaşta sivil halka bomba yağdıran katil rejim ülkeden kovuldu.

Muhaliflerin kararlı ilerleyişini gören ve milyarlarca dolarlık servetini yanına alarak arkasına bile bakmadan kaçan Esad, geride ailesine ait saraylarda beraberinde götüremediği şatafat ve lüks arabalarını bıraktı.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bunların yanında bu saraylardan aileye ait özel fotoğraflar da çıktı.

Muhaliflerin girdiği birçok Baas sarayında özellikle Esad'a ait birçok fotoğraf ele geçirildi.

Fotoğrafların çoğunda Esad'ın mayolu ve yarı çıplak olması dikkat çekti.

Aileye ait konutlardan baba Esad'ın da yarı çıplak fotoğrafları çıkarken söz konusu fotoğraflar, sosyal medyada da gündem oldu.