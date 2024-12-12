Esad, Rusya'ya nasıl kaçtı? Ülkeyi korkarak terk etti

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, muhalifler Şam'da da kontrolü sağladı.
Rejimin devrilmesinin ardından ailesini yanına alan Esad, Şam'dan korkarak kaçtı ve Rusya'ya sığındı.
Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den yapılan açıklamada, Esad'ın gelişinde bizzat Putin'in onayı olduğu duyuruldu.
Esad'ın Rusya'ya ailesiyle birlikte nasıl kaçtığı ise Amerikan medyasında yer aldı.
Amerikan Bloomberg tarafından yapılan haberde; HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin ilerleyişi sırasında Rusya, Esad'la temasa geçti.
"RUSYA, ESAD'I İKNA ETTİ"
Rusya, Esad'ı savaşı kaybedeceğine ikna etti ve ailesiyle birlikte Esad'a hemen harekete geçmesi halinde ülkeden güvenli çıkış önerdi.
KAÇIŞI KİM ORGANİZE ETTİ?
Esad, Rusya'nın verdiği güvence ile ailesini de yanına alıp ülkeden çıkmaya hazırlandı.
Suriye'den kaçış operasyonununu da bizzat Rus istihbaratı organize etti.
UÇAĞIN TAKİP EDİLMEMESİNİ SAĞLADILAR
İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Esad'ın uçağının takip edilememesi için Transponder'ını kapatıldığını kaydetti.
"ESAD'IN KAÇMASI GEREKİYORDU"
Moskova'daki Stratejik Analizler ve Teknolojiler Merkezi'nin başındaki Ruslan Pukhov, "Esad ülkeyi terk etmeseydi akıbeti Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ya da Irak lideri Saddam Hüseyin gibi olacaktı." dedi.
Esad'ın kaçışının mantık çerçevesinde alınmış bir karar olduğunu savundu.
PUTİN İSTİHBARATA TEPKİLİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki durumu öngöremeyen Rus istihbaratına tepkili olduğu öğrenildi.
Kremlin'e yakın kaynaklar, Putin'in Rus istihbaratının Suriye'de gelişen durumu çok geç olmadan nasıl fark edemediğini sorguladığını kaydetti.
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