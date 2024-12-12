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Esad, Rusya'ya nasıl kaçtı? Ülkeyi korkarak terk etti

Esad, Rusya'ya nasıl kaçtı? Ülkeyi korkarak terk etti Baas rejiminin devrilmesinin ardından sığınmacı olarak Rusya'ya kaçan Esad'a Rus istihbaratı yardım etti.