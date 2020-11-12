Suriye’de mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu konferansta konuşan Beşar Esad, Suriyelilerin dönüşünü Türkiye engelliyor dedi.

Suriye’de 2011 yılından beri iç savaş hakim. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık beş milyon Suriyeli ülkesini terketmek zorunda kaldı. Suriyeli sığınmacıların 3,5 milyondan fazlası Türkiye’de yaşıyor. Ülkesini terkeden Suriyelilerin sığındığı diğer komşu ülkelerse Lübnan ve Ürdün.

Bu konu ile ilgili Suriye'nin başkenti Şam’da, sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu iki günlük konferans başladı.

Rusya’nın destek verdiği konferansa, komşu ülkelerden sadece Lübnan ve Irak katıldı.

TÜRKİYE DAVET EDİLMEDİ

Suriyeli sığınmacılara ve mültecilere ev sahipliği eden komşu Türkiye ve Ürdün ise konferansa davet edilmedi.

Lübnan ve Irak'ın yanı sıra konferansa davet edilen diğer ülkelerse İran, Venezuela ve Çin.

AB KONFERANSI REDDETTİ

Avrupa Birliği (AB), Suriye rejiminin konferans davetini kabul etmedi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, konuyla ilgili açıklamasında Suriye rejiminin öncelikle sığınmacıların güvenli, gönüllü ve kalıcı dönüşü için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini belirtti.

ESAD: BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konferansa yolladığı video mesajında, ülkenin, inşası uzun yıllar süren altyapısının büyük kısmının yıllardır süren çatışmalar nedeniyle yıkıldığını söyledi. Esad Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerini "haksız yaptırımlarla Suriye’nin yeniden inşa edilmesinin en basit araçlarından mahrum bıraktığını" ileri sürdü.

Ülkenin bazı bölgelerinde "terörün" hakim olduğundan yakınan Esad, terör kavramıyla, ayrım yapmaksızın cihatçılarla kendisine muhalif diğer grupları kastettiğini belirtti.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜNÜ ENGELLİYOR"

Beşar Esad, ayrıca Batılı ülkelerle Türkiye’yi, Suriyeli mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönmesini engellemekle suçladı.

Esad, Batılı ülkelerle bölgedeki ülkelerin bu insani sorunu "en korkunç biçimde siyasi pazarlık konusu" yaptığını ileri sürdü.

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