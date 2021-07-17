Esad'dan Suriyelilere geri dönün çağrısı

Seçim zaferinin ardından yemin ederek görevine başlayan Esad, "Suriyelilerin geri dönmesi gerektiğini belirtip birlik içinde tekrar yaşamak istediğini söyledi.

Suriye'de Beşar Esad, ülkede geçtiğimiz haftalarda şaibeli bir ortamda düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 95'ini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Esad, bugün de seçim zaferinin ardından bakanlar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler ve siyasi parti liderlerinin katıldığı törende Kuran ve Anayasa üzerine el basarak başkanlık yeminini tekrarladı.

Burada yaptığı konuşmada Esad, Suriye'yi bırakıp giden Suriyelilere seslendi.

"GERİ DÖNÜN"

Suriyelilere ülkelerine geri dönme çağrısında bulunan Esad "Sömürgeciler ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, halkların haklarını savunma konusundaki kararlılığınızı ve ulusal bağımsızlığınızı gösterdiniz. İlk aşamalarda düşmanların hedefi, terörizm korkusu üzerinden Suriyelilerin ülkesini satacak birer paralı askerlere dönüştürülmesiydi.

Kendisini aldatan ve vatanın düşüşüne ve devletin çöküşüne dair bahse giren herkese, vatanın bağrına geri dönme çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.