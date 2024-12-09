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İHA

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle ülke yeni bir döneme girdi.

Muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla halk kutlamalara devam ederken, Esad'ın başkanlık sarayında da sessizlik hakim olmaya başladı.

SARAY YENİ YÖNETİM İÇİN HAZIRLANIYOR

Sarayda konuşlanan muhalif askerler, kendi kontrollerine geçmeden yağmaya uğrayan sarayda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Muhalif grupların sarayı yeni yönetim için hazırladığı öğrenilirken, sarayın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında mevzilendiği görüldü.