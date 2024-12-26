Esad'ın işkenceci komutanı Muhammed Kanjo Hasan yakalandı

Haber Merkezi

Suriye'de yeni dönem heyecanı var.

61 yıllık karanlık Baas rejiminden temizlenen Suriye'de geçici hükümet huzur ve güvenlik için çalışmalarına başladı.

Bir yandan toprak bütünlüğünü korumak, bir yandan tüm dini ve etnik farklılıkalrı tek çatı altında yaşamaya ikna etmek için çalışmalar sürüyor.

SAVAŞ SUÇLULARI YAKALANIYOR

Bunun yanında 14 yıllık kanlı iç savaşta insanlık suçu kararlarda imzası olan Beşar Esad'ın eli kanlı komutanları da tek tek yakalanıyor.

Milyonlarca insanın kanı eline bulaşan savaş suçlularından biri de Tümgeneral Muhammed Kanjo Hasan...

SEDNAYA MAHKEMELERİNİ YÖNETEN KOMUTAN

Rejiminin işkence merkezi olan Sednaya Cezaevi'nde yatan tutukluların yargılandığı mahkemeleri yöneten Hasan yakalandı.

Hasan, Tartus'ta düzenlenen operasyonla ele geçirilerek tutuklandı.

SON HALİ PAYLAŞILDI

Tutuklanan eli kanlı katilin son görüntüleri de sosyal medyadan servis edildi.