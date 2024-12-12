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Haber Merkezi

Dünyanın odak noktası Suriye...

13 yıllık iç savaştan sonra gelen halk devrimi milyonları sevince boğdu.

27 Kasım'da İdlib'de başlayıp 8 Aralık'ta Şam'da sonuca ulaşan muhalif yürüyüşten sonra bir yandan ülkenin huzur ve güvene kavuşması için adımlar atılırken bir yandan da 61 yıllık kanlı Baas rejiminin izleri siliniyor.

ESAD KAÇTI, SUÇ ORTAKLARI GERİDE KALDI

Muhalifler Şam kapılarına dayanınca milyarlarca dolarla arkasına bile bakmadan Rusya'ya kaçan Esad, geride suç ortaklarını bıraktı.

Rejimin diktatörü Esad, Rusya'dan sığınma hakkı alırken 13 yıl boyunca halka ölüm yağdıran isimler de farklı yollardan ülkeyi terk etmeye başladı.

Muhaliflerce kurulan geçiş hükümeti 13 yıl boyunca savaş suçu işleyenlerin peşinin bırakılmayacağını açıklarken Suriye'den kaçmaya çalışan savaş suçluları, milyonlara yaşattıkları gibi mülteci durumuna düştü.

İSTİHBARAT ŞEFİ LASTİK BOTLA KAÇTI

Bu kapsamda Esad'ın sır küpü olarak bilinen rejimin istihbarat sorumlusu Ali Memlük, bir botla Lübnan'a kaçarken görüntülendi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Memlük'ün kadın ve çocuklarla birlikte küçük bir bota bindiği ve Suriye topraklarından uzaklaştığı görülüyor.

ESAD'IN SIR KÜPÜYDÜ

Memlük, Suriye istihbarat subayı ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın özel güvenlik ve askeri danışmanıydı.

Esad'ın en güvendiği adamlarından biri olan Memlük, 2012'den 2019'a kadar Baas Partisi Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı olarak görev yaptı ve 9 Temmuz 2019'da Suriye Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Memlük, binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu tutulan isimlerden biri.