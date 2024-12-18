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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

27 Kasım'da muhalif grupların ilerlemesi ve Şam'da kontrolü sağlamasından sonra Esad ve ailesi, Rusya'ya kaçtı.

Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından kardeşi Mahir Esad'ın nerede saklandığı merak konusu oldu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath, Esad'ın kara kutusu olarak bilinen eski Ulusal Güvenlik Müdürü Ali Memlük ve kardeşi Mahir Esad'ın saklandığı yere dair yeni bilgiler paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KAMPLARININ DA OLDUĞU BÖLGEDELER

Suudi Arabistan merkezli kaynaklar, Mahir Esad ve Ali Memlük'ün Kuzey Irak'ta, terör örgütü PKK kamplarının da bulunduğu 'Kandil Dağı' bölgesinde olduklarını yazdı.

Mahir Esed'in Irak'a, 'Akkaşat' bölgesinden İranlı danışmanlarla birlikte giriş yaptığı öğrenildi.

Ardından Mahir Esad'ın, Süleymaniyeye geçtiği ve Bafel Talabani'nin himayesine girdiği iddia edildi.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Mahir Esad ve Memlük'ün bulundukları bölgede boş durmadıkları, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah yetkilileriyle peş peşe toplantılar yaptıkları kaydedildi.

IRAK İDDİALARI YALANLADI

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Miqdad Miri, devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın Irak topraklarında olduğu yönündeki haberler doğru değil” dedi.

ACIMASIZLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eş değer bir rütbeye sahipti ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.