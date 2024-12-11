Esad'ın Rusya'ya kaçışının detayları: 18 lüks daire satın aldı

Haber Merkezi

Hafız Esad'ın darbeyle Suriye'de kurduğu kanlı rejim, muhaliflerin birleşerek başlattığı devrimle birlikte yerle bir oldu.

Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler zafer ilan ederken, Beşar Esad'ın sarayından kaçtığı öğrenildi.

Esad'ın nerede saklandığının belirlenemediği süreçte Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye, kanlı rejim hükümdarının ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdığını açıklamıştı.

RUSYA'YA KAÇTI

Bu gelişmelerin ardından Esad ve ailesinin Rusya'da ailesiyle beraber sığınmacı olduğu açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu duyurdu.

30 MİLYON STERLİNE 20 LÜKS DAİRE SATIN ALDI

Rusya'da mülteci olan Esad ve ailesinin ülkelerinden kaçırdıkları 135 milyar dolarla Rusya'da yaptığı ilk konut alışverişi ortaya çıktı.

Esad ailesinin, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde 30 milyon sterline en az 20 lüks daire satın aldığı bildirildi.

"ESAD GÜVENDE"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de yaşananlara ve Esad'ın Rusya'ya kaçmasına ilişkin ilk kez resmi açıklama yaptı.

Esad'ın 'mümkün olan en güvenli şekilde' Moskova'ya nakledildiğinin altını çizen Ryabkov, "Esad g üvende ve bu, Rusya'nın böylesine olağanüstü bir durumda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." dedi.

ESAD'IN YARGILANMASINA İZİN VERMEYECEKLER

'Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmeye taraf değildir' ifadelerini kullanan Ryabkov, insan hakları grupları tarafından savaş suçlarıyla, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanan çöken rejimin liderini yargılanmak üzere teslim etmeyi reddettiklerini açıkladı.