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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam, rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

SARAYA ÖNCE REJİM KARŞITI GÜÇLER GİRDİ

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi.

HALK CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

Bu kez halkın saraydan hatıra kapma yarışı görüntülere yansıdı. Halkın saraydaki mutfak eşyasından süs eşyalarına kadar kucaklayarak götürmesi görüntülere yansıdı.

Kadınlı erkekle grupların girdiği sarayın bahçesinde zaferi kutlamak için silahların ateşlendiği, içerideki halkın da sevinçli olduğu görüldü.

KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı.