Esenler Belediyesi’nin takdir toplayan organizasyonu: Sokak Ligi Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen organizasyonda futbol sevdalısı gençler 'Sokak Ligi' maçlarında yeteneklerini sergiliyor. Gençler için düzenlenen organizasyona ise birçok ünlü isim destek veriyor.

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Esenler Belediyesi, sporu ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren "Sokak Ligi" organizasyonuyla gençler arasında keyifli bir rekabete imkan sağlıyor.

Amatör futbol sevdalılarının kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda amaç; gençleri spora yönlendirerek gelişimlerine katkıda bulunmak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan organizasyona Esenler’de ikamet eden 16 – 29 yaş aralığındaki tüm gençler, 12 kişilik takımlarıyla ücretsiz şekilde katılabilecek.

Ahmet Çakar’dan Tevfik Göksu’ya çağrı

Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nin gençler için düzenlediği birçok organizasyondan sadece biri olan ‘Sokak Ligi’ futbol dünyasının önemli isimlerinden de destek buluyor.

Eski hakem Ahmet Çakar da o isimlerden biri. Geçtiğimiz yıl organizasyonda düdük çalan Çakar, bu yıl da organizasyonda yer alacak.

"İstanbul geneline taşıma vaktiniz geldi"

Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Esenler’in çocuklarının futbol çatısı altında buluştuğu Esenler Sokak Ligi’nde geçtiğimiz yıl hakemlik yapmıştım. Bu yıl yine bu çocuklarla olacağım için çok mutluyum. Ancak Tevfik Göksu başkana tavsiyem bu ligi artık Esenler sınırlarından İstanbul geneline taşıma vaktiniz geldi.

Usta yorumcular anlatım koltuğunda

Spor dünyasından organizasyona tek destek Ahmet Çakar’dan değil.

Sabri Ugan, Özkan Öztürk, Emre Tilev, Erdoğan Arıkan ve Melih Gümüşbıçak gibi futbol dünyasının önemli yorumcu ve spikerleri de ‘Sokak Ligi’ne anlatımlarıyla değer katacak.

Büyük ödül 20 bin lira

Organizasyona katılacak amatör genç sporcuları turnuvanın sonunda bir de para ödülü bekliyor.

Sıralamada 1. olan takım 20 Bin, 2. olan takım 15 Bin, 3. olan takım ise 10 Bin TL para ödülü kazanacak.

Katılım başvurusu nasıl yapılır?

Takımını kurup bu keyifli organizasyona katılmak isteyen gençler turnuvaya katılım koşullarına ilişkin detaylara organizasyonun sitesinden ulaşabilirler.