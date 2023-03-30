Esenler ve Bakırköy'de vatandaşın cumhurbaşkanı tercihleri Ensonhaber.com sokak röportajları ile seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son ziyaret ettiğimiz Esenler ve Bakırköy'de vatandaşa cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vereceklerini sorduk.

Özel İçerik 14 Mayıs seçimi için geri sayım sürüyor. Ensonhaber.com da sokak röportajlarında bu konuya odaklandı. İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan Ensonhaber editörü, seçmene 45 gün sonra gideceği seçim sandığında tercihinin kimden yana kullanacağını soruyor. İlk adres Esenler Bu kapsamda ilk adresimiz Esenler oldu. İlçenin en kalabalık sokaklarında seçmene cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kimden yana kullanacağını sorduk. Esenler'de yaptığımız anketin sonuçlarını görmek için tıklayınız... Ensonhaber Bakırköy'de Diğer adresimiz ise Bakırköy oldu. Bakırköy Meydanı'nın seçime günler kala nabzını tuttuk. Bakırköy cumhurbaşkanlığı seçim anket röportajımızı izlemek için tıklayınız...