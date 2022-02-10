Esenler'de çocuğunu bagajda taşıyan baba: Yaramazlık yapmıştı

Oğlunu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan polisteki ifadesinde, çocuğunu yaramazlık yaptığı için cezalandırdığını söyledi.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruç Reis Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Nurullah Gökarslan, çocuğunu kapağı açık bagajda taşıyarak görenlerin dikkatini çekmişti.

O anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis ekipleri, sürücünün peşine düştü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yakalanan Nurullah Gökarslan'a, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi. Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN CEZALANDIRDIM"

Gökarslan'ın ifadesinde, "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum." dediği öğrenildi.

Esenler'de çocuğu kapağı açık bagajda taşıdılar