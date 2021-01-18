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    Esenler'de kar fotoğrafı çekmek için çatıya çıkan genç

    Yağan kar sonrası fotoğraf çekmek için canını hiçe sayan gencin tehlikeli anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 20:30
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    Esenler'de kar fotoğrafı çekmek için çatıya çıkan genç

    İstanbullu vatandaşlar, 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından kendilerini sokaklara attı.

    Kar oynayan çocuklar ve gençler keyifli anlar yaşarken, Esenler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan bir genç ise oturduğu binanın çatısına çıktı.

    FOTOĞRAF İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

    Karla kaplı çatıya çıkan genç, telefonuyla kar fotoğrafı çekti.

    Fotoğraf için canını tehlikeye atan gencin çatı üzerindeki halleri ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Esenler'de kar fotoğrafı çekmek için çatıya çıkan genç VİDEO

    Esenler de kar fotoğrafı çekmek için çatıya çıkan genç #1

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