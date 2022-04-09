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    Esenler'de marketteki farelerin cirit attığı anlar

    Dev market zincirinin şarküteri reyonunda raflardaki ürünleri yemeye çalışan farelerin cirit attığı anlar, yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 12:57
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    Esenler'de marketteki farelerin cirit attığı anlar

    İstanbul Esenler’de bulunan ve Türkiye’de yüzlerce şubesi olan dev market zincirinin bir şubesinde fareler adeta cirit attı.

    Raftaki ürünleri yediler

    Kapalı olduğu öğrenilen marketin şarküteri reyonunda görülen fareler, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemeye çalıştı.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

    Görüntülerde, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri anlar ve vatandaşın şaşkın ifadeleri videoya yansıdı.

    Esenler'de marketteki farelerin cirit attığı anlar kamerada

    Esenler de marketteki farelerin cirit attığı anlar #1

    Esenler de marketteki farelerin cirit attığı anlar #2


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