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Esenler'de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği

Esenler'de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği

Lise son sınıf öğrencilerine belediye tarafından verilecek olan bin liralık eğitim desteği, öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.