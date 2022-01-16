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    Esenler'de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği

    Lise son sınıf öğrencilerine belediye tarafından verilecek olan bin liralık eğitim desteği, öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 11:42
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    Esenler'de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği

    Üniversiteye hazırlanan gençler için Esenler Belediyesi harekete geçti.

    Test kitapları ve diğer öğrenci masraflarına karşı belediye tarafından eğitim desteği bütçesi ayrıldı.

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Esenler'de okuyan lise son sınıftaki tüm öğrencilere bin TL eğitim desteği verileceğini açıkladı.

    BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

    Tevfik Göksu, gençlere eğitim desteği verileceğini açıkladığı videoyu, "Esenlerli gençlerimize müjde. Esenler'de lise son sınıfta okuyan tüm gençlerimize bin TL eğitim desteği vereceğiz." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

    ÖĞRENCİLER SEVİNÇLE KARŞILADI

    Eğitim desteği alacağını öğrenen gençlerin keyifli halleri kameraya yansıdı.

    Esenler'de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği ViDEO

    Esenler de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği #1

    Esenler de son sınıf lise öğrencilerine bin lira eğitim desteği #2


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