Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma
AA

Türkiye günlerdir bu terör soruşturmasını konuşuyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde bağ kurduğu tespit edilen Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Özer'in görevinden alınmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan kayyum kararının ardından CHP, Esenyurt Belediyesi önünde ve Esenyurt Meydanı'nda eylem yapmaya başlamıştı.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir