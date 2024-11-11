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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçunun yanı sıra, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma daha başlatıldı.