Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarından tahliye talebi

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde bağ kurduğu tespit edilen Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özer'in görevinden alınmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Avukat Sınar, dilekçeyi sunmadan önce İstanbul Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özer'in hakkında yapılacak aylık tutukluluk incelemesinin duruşma yapılıp gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

SAVUNMA HAKKI İSTEYECEKLER

Duruşmada kendilerine ve müvekkilleri Özer'e savunma yapma hakkı tanınması taleplerini savcılığa ileteceklerini belirten Sınar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını iddia etti.

Sınar, Özer'in 25 gündür özgürlüğünden yoksun bir şekilde cezaevinde tutulduğunu, iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir gelişme yaşanmadığını kaydetti.

Avukat Ersöz ise konuya ilişkin geniş bir dilekçe sunduklarını anlattı.