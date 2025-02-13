Esenyurt Belediyesi'nin CHP döneminde deprem yardımlarını depoda çürüttüğü ortaya çıktı

İHA

Ahmet Özer’in PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasından sonra yerine atanan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un, belediyedeki yolsuzlukları araştırmaya başlaması birçok skandalı gün yüzüne çıkardı.

CHP’li yönetimin, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremde yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı.

DEPREM YARDIMLARI DEPODA ÇÜRÜDÜ

İki yıl önce Esenyurt’taki bir depoya atılan yardımlar, zamanla kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı.

KONTEYNER MUTFAK DA GÖNDERİLMEDİ

Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP’li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.

Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP’nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.