Esenyurt Belediyesi’nin içinde hasta olan ambulansına haciz işlemi Esenyurt Belediyesi’nin diyaliz hastalarını sağlık kurumlarına taşıyan hasta nakil aracına, içerisinde hasta olduğu sırada haciz işlemi uygulandı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Bir kamulaştırma davasından dolayı üzerine haciz kaydı konulan Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil aracı, içerisinde hasta varken haczedildi.

Hasta götürülürken durduruldu

Belediye adına tescili bulunan 34 ENN 182 resmi plakalı ambulans, bir hastayı İstanbul merkezdeki tam teşekküllü bir hastaneye naklederken, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler, icra borcundan dolayı araçta haciz kararı olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini belirterek, ambulansı bağladı.

Ambulans içerisinde bulunan hasta ise, haciz noktasına çağrılan 112 ekipleriyle hastaneye gönderildi. Esenyurt Belediyesi’nin ambulansı, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

"Belediyeye tebligat gönderilemedi"

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; icraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazının kamulaştırılmasından fiilen kaynaklı alacak davası sebebiyle ambulansa haciz işlemi yapıldığını belirterek, ambulansa icra konulduğuna ilişkin, belediyeye herhangi bir tebligat gönderilmediğini kaydetti.