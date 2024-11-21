Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanlar için tutuklama talebi

İHA

Gözaltına alınan Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları ile ilgili süreç devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1995 yılında etkisiz hale getirilen terörist Gülşen Atalmış için, DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda "sözde anma" etkinliği yapıldığı tespit edildi.

Konuya ilişkin operasyon düzenlendi ve ilçe binasında arama yapıldı.

Yapılan aramada ilçe binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konuldu.

EŞ BAŞKANLAR YAKALANDI

Düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.