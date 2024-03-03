Esenyurt sokak röportajında 'Kürt bölgesi' kavgası Esenyurt'ta sokak röportajı yapan YouTube kanalının mikrofonuna konuşan bir kişinin "Esenyurt Kürt bölgesidir" sözleri ortamı gerdi. Karşı çıkan vatandaşlar ve şahıs arasında kavga çıktı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşırken sokak röportajlarının da sayısı arttı.

Bu kapsamda İstanbul'da gergin anlar yaşandı.

YouTube'da yayın yapan Söz Sende kanalı Esenyurt'ta İstanbul için anket röportajı yaptı.

Uzatılan mikrofona konuşan bir kişi meydandaki Türk milliyetçisi partilerden şikayet etti.

"Burası Kürt bölgesidir"

Esenyurt'un Kürt bölgesi olduğunu söyleyen şahıs tepkileri üzerine çekti.

Şahsın "Burası Kürt gölgesidir" sözleri ortamı gerdi. Röportajı izleyen vatandaşlar bu sözler üzerine tartışmaya katıldı.

"Kürt bölgesi diye bir şey yok"

Esenyurt'un Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilçesi olduğunu söyleyen gençler, şahsı uyardı.

"Kürt bölgesi diye bir şey yok, kürdistan diye bir şey yok. Kürdistan kurulmadı kurulmayacak sokun kafanıza. Orası Doğu Anadolu Bölgesi." tepkileriyle karşılaşında gençlerin üzerine yürüdü.

Olaya tepki gösteren genç bir kızın şahsa "O bayrağı sokarım g..tüne" sözleri sosyal medya gündem oldu.

Çıkan kavgayı ise çevredekiler araya girerek engellemeye çalıştı.