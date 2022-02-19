Esenyurt sokaklarında iç çamaşırıyla dolaştı

Yarı çıplak şekilde sokak ortasında anlamsız hareketler yapan bir genç, görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, gece saatlerinde iç çamaşırıyla dışarı çıkan bir şahıs, sokakta gezinip ilginç hareketler sergiledi.

Bölgedeki bir esnaf ise o anlara şahit oldu.

"KAMERA ŞAKASI SANDIM"

İş yerinin güvenlik kamerasını kontrol ederken büyük şok yaşayan esnaf Fırat Avşar, "Gece geç saatlerde fark ettim, kapıya çıktım belki bir sorunu vardır diye ama çıktığımda kaybolmuştu. Kendisi herhalde yabancı uyrukluydu. Görünce şaşırdım tabii ki. Çıplak bir adam gece yarısı soğuk bir havada ne yapabilir ki? Bir an kamera şakası sandım, dans ediyordu ve sekiyordu etrafta. Buralı olsaydı böyle bir şey yapmazdı muhtemelen yabancıydı." dedi.

Esenyurt’ta iç çamaşırıyla sokakta ilginç hareketler yapan genç