Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenlerin tamamı yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki cinayetle ilgili aranan ve iki kişinin canına kıyan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay de yakalandığını duyurdu..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanılan vahşi saldırı ülkenin gündemine oturdu..

Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekel bayiine gelen 4 kişi, dükkanda bulunan 3 gence silahıyla ateş açtı..

Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamazken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Görüntülerin ve yaşananların ardından güvenlik güçleri geniş önlemler alarak soruşturma başlattı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili şüphelilerin Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay olduğunu tespit etti.

Tüm saldırganlar yakalandı

Cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay yakalandı.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay de yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada paylaşımda bulunan hesapların FETÖ ve PKK ile bağlantılarını tespit ettik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.



Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.

"Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın"