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Haber Merkezi

Geride bıraktığımız 3-4 yılda konut kiraları yükselişe geçti.

Yasal olmamasına rağmen fahiş artış yapan ev sahipleri ile kiracılar, bu yüzden defalarca kez karşı karşıya geldi.

Kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanırken zamlı tarifeleri kabul etmeyenler, mahkemelerin yolunu tutuyor.

KİRALAR ATEŞ PAHASI

Hal böyle iken vatandaşların kiralara isyanı ise kameralara yansıyor.

Zeyrek TV'nin çektiği son sokak röportajında ise bu kez isyan farklı bir kesimden geldi.

SURİYELİNİN EKONOMİ SİTEMİ

Röportajın yapıldığı esnada arabasıyla duran ve Esenyurt'ta yaşadığını söyleyen Suriyeli bir şahıs, kiralardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ONLARA NASIL HAYAT VERECEĞİM?"

5 çocuğu olduğunu ve 30 bin kira verdiğini belirten Suriyeli vatandaş, "30 milyar maaşla ben nasıl onlara hayat vereceğim? Türkiye bitti." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM OLDU

O anlar kameralara yansırken sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.