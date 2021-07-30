Koronavirüs vakalarının artmasına rağmen tedbirleri önemsemeyen vatandaşların o anları kameraya yansıdı.

Vaka sayılarının 22 binlere yükselmesi vatandaşları tedirgin ediyor...

Uzmanların da sık sık uyarısını yaptığı 4’üncü dalga tehlikesine rağmen Esenyurt’ta ise birçok noktada maskesiz mesafesiz asker ve düğün eğlenceleri yapılıyor.

KORONA TEDBİRLERİ UNUTULDU

Çekilen görüntülerde vatandaşların maskesiz şekilde kalabalık halay grupları oluşturduğu görüldü. Görüntüler izleyenleri tedirgin etti.

Asker eğlencelerinde de bazı gençlerin abartı egzozlu araçlarla sokaklarda dolaştığı, bazı gençlerin ise silahla havaya ateş ettikleri görüldü.

Esenyurt'ta asker uğurlaması ve düğünde tedbirler hiçe sayıldı ViDEO