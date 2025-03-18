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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeklerinin, Meclis'ten geçen yasa gereği toplatılması gerekiyor.

Sokaklarda kalan her köpek, vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.

Öyle ki birçok vatandaşımız, köpek saldırıları yüzünden yaralandı veya hayatını kaybetti.

Son zamanlarda özellikle çocuklara saldıran köpeklerin toplatılması için belediyelere 14 günlük süre verilmişti.

ESENYURT BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda da Esenyurt Belediyesi, başıboş sokak köpeklerini toplamak üzere harekete geçti.

Ancak belediye görevlilerine engel olmaya çalışanlar vardı...

Belediyelerin karşısına çıkan ve ismi öğrenilemeyen iki kadın, başıboş köpeklerin toplanmasına karşı çıktı.

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Belediye ekipleri kadınların saldırıları karşısında "Polis gelsin" derken, kadınlar ise adeta sinir krizi geçirdi.

Toplatılan köpekler için "Bırak çocuğu ısırmıyor o." "Vermeyeceğim" "Kendimi öldürürüm" diyen kadınlara karşı ekipler ne yapacağını şaşırdı.

O anlar ise bölgedekiler tarafından kayda alındı.