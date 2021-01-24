HDP'nin terör örgütü PKK'ya verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

EVRAK VE DÖKÜMANLARA EL KONULDU

Binada yapılan 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanlar, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere araçlara konularak emniyete götürüldü.

Esenyurt'ta baskın yapılan HDP binasından görüntüler ViDEO

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.

"BUNA MÜSAADE EDİLMEZ"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez."

"HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

