Esenyurt’ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.
BİR POLİS MEMURU YARALANDI
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hakkında cinsel istismar suçlaması bulunan şüpheliyi yakalamaya giden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken saldırgan öldürüldü.
POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI
Esenyurt’ta Çocuk Büro Amirliğine bağlı olarak görev yapan polis ekipleri cinsel istismar şüphelisi Murat Özer’i yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Bir polis memuru saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Özel harekât polislerinin müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirildi. Polislere ateş açan Murat Özer hayatını kaybetti.
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