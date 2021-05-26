Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki kocasının aracına saldırdı

Ayrılmak üzere olduğu eşinin aracını çekiçle parçalayan kadının o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin park halinde olduğunu gördü.

İddiaya göre, kadın aramasına rağmen eşine ulaşamadı.

CİPE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Öfkelenen kadın, cipin far ve camlarını, elindeki çekiç ile vurarak kırdı. Ardından da yürüyerek sokaktan uzaklatı. Bir süre sonra aracının yanına gelen araç sahibinin, eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki kocasının cipine çekiçle saldırdı