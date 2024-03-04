Esenyurt'ta 'burası Kürt bölgesi' demişti! PKK'lı provokatörün sicili kabarık çıktı CHP ve DEM Parti'nin ittifak yaptığı Esenyurt'ta PKK yandaşı Y.S., 'burası Kürt bölgesi' sözleri sonrası gözaltına alındı. Y.S.'nin daha önceden 4 farklı suçtan işlem gördüğü ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

DEM Parti, yerel seçimde İstanbul’da kendi adayını çıkardı.

Ancak Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta CHP ile kent uzlaşısı yaptı.

Skandal 'Kürdistan' çıkışı ile kamuoyunda bilinen DEM'li Ahmet Özer, CHP-DEM Parti pazarlığında İstanbul Esenyurt’ta aday olarak gösterildi.

Öcalan posteri astılar

CHP'nin ortağı DEM Parti, geçtiğimiz hafta Esenyurt meydanında bebek katili Abdullah Öcalan için miting düzenlemiş, alana bebek katili Öcalan'ın posterleri asılmıştı.

Terör sempatizanları baş gösterdi

CHP'nin kent uzlaşısı altında PKK partisi DEM ile Esenyurt'ta anlaşmasının ardından ilçede terör sempatizanları baş göstermeye başladı.

"Esenyurt Kürt bölgesi"

Yerel seçimler kapsamında yapılan sokak röportajında bir kişinin Esenyurt için "Kürt bölgesi" demesi büyük tepki çekti.

Provokatif açıklamalar yapan şahsa sinirlenen genç kızı alandakiler zor sakinleştirdi.

"O paçavraları g… sokarım senin"

Genç kız, "Kürtlükle alakası yok. Teröristler. Kürdistan kurulmadı kurulmayacak. O paçavraları g… sokarım senin." diyerek bağırdı.

Gözaltına alındı

Sokak röportajında Esenyurt’u kürt bölgesi olarak gören provokatörün videosu sosyal medyada yayılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli Y.S'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğunu ve orada bulunanlarla tartışma yaşandığını tespit eden ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Sabıka kaydı kabarık

Skandal sözleri sonrası gözaltına alınan Y.S.'nin 4 farklı suçtan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Y.S'nin; kasten adam yaralama, tehdit - hakaret, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi.