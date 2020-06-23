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Esenyurt'ta can pazarı kamerada
İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından, su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin, ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi.
- İHA
- 23.06.2020 - 18:53
Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.
Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı.
YARDIM İSTEYEN BİR KİŞİNİN ELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi.
Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı.
Esenyurt'ta can pazarı kamerada- İZLE
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.
Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.