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Haber Merkezi

Türkiye'nin gündemi hızla değişmeye devam ediyor.

Bu sefer gündem ise Esenyurt Belediyesi...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Konuya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekilleri İstanbul'a çağırdı.

TBMM Bütçe Komisyonu'na katılmayan vekiller, çağrı üzerine İstanbul'a geldi.

ESENYURT MEYDANI'NA GİRMEK İSTEDİLER

Esenyurt Meydanı'nda ve belediye binasında polis, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına güvenlik önemleri alındı.

Ancak buna rağmen İstanbul'a gelen bazı CHP'li vekiller, Esenyurt Meydanı'na girmek istedi.

Esenyurt Meydanı'na girmek isteyen CHP'li vekiller ve polis arasında da o anlarda arbede yaşandı.

Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'ın da meydana girmeye çalışanlar arasında oldukları görüldü.