Bir kamyonet dolusu adam, kovaladıkları adamı sığındığı camcı dükkanında yakalayarak bıçakla yaraladı. Dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi 367 Sokak'ta yaşanan olayda, kalabalık grup kovaladıkları adamı camcı dükkanına girerken gördü ve içeri girerek adamı yakaladı.

10-15 KİŞİLİK GRUP, SOPA VE BIÇAKLARLA SALDIRDI

Ellerimdeki sopa ve bıçaklar ile adama saldıran 10-15 kişilik grup, adamı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ve sopa darbeleri ile yaraladı.

Yaşanan kovalamaca ve kavganın sebebi henüz bilinmiyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, camcı atölyesi önünde kanlar içinde yatan şahsı hastaneye kaldırdı.

Olay ilişkin soruşturma sürüyor.

Esenyurt’ta dehşet anları kamerada VİDEO